На Евровидении в Киеве будет самая длинная за историю конкурса красная дорожка

На Евровидении-2017 в Киеве будет самая длинная за историю конкурса красная дорожка – 265 метров.

Об этом сообщают организаторы на официальной странице Евровидения в Украине в Facebook.

«В Киеве будет самая длинная за историю конкурса красная дорожка – 265 м. Вес сцены 30 тонн, а трибуны – 450 тонн. Еще 212 тонн подвешено к потолку», – говорится в сообщении.

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Также отмечается, что в Евровидении-2017 примет участие 42 страны. Это количество за всю историю конкурса удалось превысить лишь дважды – в 2008 и 2011 годах.

Организаторы сообщили, что на зрительских трибунах 7 тысяч мест для зрителей, из них 50 мест – для людей с инвалидностью.

«На сегодня продано около 30 тысяч билетов, около 19 тысяч забронированы для делегаций стран-участниц конкурса и еще около 21 тысячи билетов или имеются в продаже, или скоро появятся», – добавили организаторы.