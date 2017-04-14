ГФС обещает участникам и гостям Евровидения упрощенный режим пропуска на таможне

Государственная фискальная служба Украины (ГФС) пообещала создать максимально благоприятные условия для прохождения таможенных формальностей иностранными участниками и гостями песенного конкурса «Евровидение-2017», которое в мае состоится в Киеве.

Об этом говорится в сообщении на сайте ГФС.

«ГФС готова обеспечить максимально высокий уровень обслуживания всех иностранных представителей, которые приедут в нашу страну на «Евровидение». Для них будет действовать упрощенный режим пропуска через таможенную границу. Оформление всех материалов, продукции и технического оборудования, необходимых для конкурса, будет осуществляться оперативно», - цитируются в сообщении слова и.о. главы ГФС Мирослава Продана.

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По его словам, для урегулирования организационных вопросов оперативного пропуска иностранных участников представители ГФС приняли участие в ряде встреч со специалистами других министерств и ведомств, вовлеченных в проведение конкурса.

Во время встреч были достигнуты договоренности об оперативном обмене информацией относительно сроков оформления товаров, пунктов пропуска через государственную границу Украины, через которые они будут перемещаться, а также документов, на основании которых такие товары будут оформляться.

Как сообщалось, 62-й конкурс «Евровидение» пройдет в Киеве с 9 по 13 мая. В нем примут участие исполнители из более чем 40 стран.