В Мыстецком Арсенале открылась выставка "Чистое искусство" (фоторепортаж)

В Мыстецком Арсенале открылась выставка “Чистое искусство”, которая продлится до 9 мая.

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Проект устроен как диалог между классической традицией и народной картиной, а также между различными стилями разных художников. Посетители смогут увидеть работы Марии Примаченко, Арсена Савадова, Александра Ройтбурда и других. Классические произведения живописи совмещенные с видео-артом.

"Выставка является попыткой поэтического обобщения разнородных творческих практик, главной движущей силой и стержнем которых является влечение к архетипичному, почти детскому и непосредственному взгляду на мир", - описывают значение экспозиции организаторы.