Порошенко вручил деятелям культуры национальные премии имени Шевченко (фоторепортаж)

Как передает корреспондент УНИАН, церемония состоялась сегодня в Киеве.

Согласно указу президента премии получили: режиссер анимационного кино Степан Коваль – за мультипликационный цикл «Моя страна – Украина»; художник Николай Малышко – за проект «Линия» (скульптура); композитор Богдана Фроляк – за музыку на произведения Тараса Шевченко: симфония-реквием «Праведная душе...», хоровая кантата «Цвіт», музыкальное произведение «Приснится сон мне»; поэт Иван Малкович – за книгу поэзии «Подорожник с новими віршами».

Читайте такжеПорошенко выступает за увеличение доли украинского языка на телевидении

«Первым я имел удовольствие поздравить моего давнего друга Ивана Малковича, потому что каждая книга Ивана Малковича находит своих благодарных читателей, интересна на самом деле и для литературных критиков. Представленный на соискание премии сборник «Подорожник с новими віршами» заслуживает высокой оценки», - заявил Порошенко.

Кроме того, президент поздравил с получением Шевченковской премии режиссера анимационного кино Коваля. «Фильм «Шел трамвай № 9» первым в истории национального кинематографа одержал победу на Берлинском кинофестивале. А многосерийный мультипликационный фильм-лауреат «Моя страна – Украина» вызывает сильное, мощное чувство любви к Украине», - сказал глава государства.

Также президент поздравил с получением премии художника Малышко. «Скульптора и художника Николая Малышко называют современным классиком. Ваша уникальная деревянная скульптура доказывает, что искусство и является тем зеркалом самопознания, в котором нуждается человек», - подчеркнул Порошенко.

Кроме того, президент отметил лауреата Шевченковской премии композитора Фроляк. «Музыкальная Шевченкиана обогатилась произведениями композитора из Львова Богданы Фроляк. Ваши, госпожа Богдана, произведения являются новым глубоким осмыслением поэзии Великого Кобзаря. И они – настоящее явление в современной музыке», - сказал Порошенко.