Грузовики ООН с гумпомощью прибыли на оккупированную территорию Донбасса - Лысенко

Шесть грузовиков от Организации Объединенных Наций, перевозящих гигиенические наборы, направились на неконтролируемую территорию Донецкой области.

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Об этом сегодня во время брифинга сообщил пресс-секретарь министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

«Через КПВВ «Новотроицкое» на выезд на неконтролируемую территорию проследовали шесть грузовых автомобилей от ООН, которые перевозили гигиенические наборы общей массой 60,5 т для жителей Донецкой области», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, по данным отчета ПРООН по человеческому развитию, в Украине на сегодняшний день за чертой бедности живет около 60% населения.