Около 60% украинцев живут за чертой бедности - ООН
14:47, 30 марта 2017Общество
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Украина опустилась на 3 пункта в рейтинге ООН по Индексу человеческого развития.
Иллюстрация / REUTERS
В Украине на сегодняшний день за чертой бедности живут около 60% населения. Об этом во время презентации отчета ПРООН по человеческому развитию заявил постоянный представитель программы развития ООН в Украине Нил Уокер.
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«Что касается Украины, то мы говорим о 1,7 млн внутренне перемещенных лиц, 2,8 млн людей с инвалидностью, 60% населения, которые находятся ниже черты бедности», — сказал он.
Как сообщалось, Украина опустилась на 3 пункта в рейтинге ООН по Индексу человеческого развития. Украина заняла по итогам прошлого года 84-е место из 188 стран.
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