Полиция прокомментировала инцидент с бездомным в Харькове (видео)

Сотрудники патрульной полиции не издевались над мужчиной без определенного места жительства, а приводили в чувство. Об этом заявили в управлении патрульной полиции Харькова, передает Город Х.

По их данным, экипаж копов прибыл на улицу Сумскую, так как поступил вызов о неизвестном мужчине, который лежал на земле.

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"У мужчины были признаки сильного алкогольного опьянения, он был без сознания. Наши сотрудники привели его в чувство, подняли с земли и протерли лицо нашатырем. Затем патрульные поинтересовались, как мужчина себя чувствует, что с ним произошло и не нужна ли ему помощь. Однако тот наотрез отказался от вызова медиков и другой помощи. Полицейские вручили ему памятку о его правах и провели профилактическую беседу. Вручение памятки было зафиксировано на камеру", - рассказали в пресс-службе патрульной полиции.

Ранее очевидцы опубликовали видео, на котором копы якобы издеваются над бездомным: