Тройное чудо: в Житомире мать погибшего в АТО десантника родила тройню несмотря на возраст (видео)

В Житомире мать погибшего десантника родила тройню девочек. Женщина не побоялась стать мамой несмотря на поздний для этого возраст – ей 48, а отцу девочек – 51, говорится в сюжете ТСН.

Семья потеряла единственного сына Дмитрия в Песках три года назад. Однако, родители все же решились на новую беременность. Узнав, что ждут тройню, сначала испытали шок, а потом счастье.

Читайте такжеВ Днепре открыли бесплатный магазин для семей погибших и раненых бойцов АТО

Мария, Дарья и Александра появились на две недели раньше.

Медики обещают выписать роженицу через несколько недель, а чиновники - позаботиться о жилье, ведь сейчас семья живет в однокомнатной квартире.