Тройное чудо: в Житомире мать погибшего в АТО десантника родила тройню несмотря на возраст (видео)
15:03, 13 апреля 2017Общество
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Девочки родились на две недели раньше и сейчас находятся в палате интенсивной терапии.
Мужчина и женщина решились на беременность, несмотря на возраст / скриншот
В Житомире мать погибшего десантника родила тройню девочек. Женщина не побоялась стать мамой несмотря на поздний для этого возраст – ей 48, а отцу девочек – 51, говорится в сюжете ТСН.
Семья потеряла единственного сына Дмитрия в Песках три года назад. Однако, родители все же решились на новую беременность. Узнав, что ждут тройню, сначала испытали шок, а потом счастье.
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Мария, Дарья и Александра появились на две недели раньше.
Медики обещают выписать роженицу через несколько недель, а чиновники - позаботиться о жилье, ведь сейчас семья живет в однокомнатной квартире.
В Житомире женщина, потеряв единственного сына, родила тройню девочек
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