ВР вернула бюджетное финансирование «Артеку» и «Молодой гвардии»

Верховная Рада Украины приняла постановление «О безотлагательных мерах по государственной поддержке Международного детского центра «Артек» и Государственного предприятия «Украинский государственный центр «Молодая гвардия».

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовал 361 народный депутат из 439, зарегистрированных в сессионном зале.

Постановлением предусмотрено возобновить бюджетное финансирование этих центров. Предусмотрено финансирование «Артека» за счет средств государственного бюджета, которые выделяются на оздоровление детей в расчете на 15 тыс. детей. Также предусмотрены средства для проведения комплексной реконструкции и оснащения современными техническими средствами «Артека» и «Молодой гвардии».

В постановлении предусмотрено решение вопроса о подчинении международного детского центра «Артек» Кабинету Министров Украины.

Парламент поручил Генеральной прокуратуре осуществить проверку изменения формы собственности в этих детских оздоровительных заведениях.

Постановлением рекомендовано правительству безотлагательно разработать и подать в парламент проект общегосударственной программы развития «Артека» и «Молодой гвардии».

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, для государственного заказа детских путевок необходимо 60 млн. грн., для реконструкции, частичного технического переоснащения «Артека» - 30 млн. грн., и для «Молодой гвардии» - 10 млн. грн.

Верховная Рада также приняла закон о государственной поддержке и особенностях функционирования детских центров «Артек» и «Молодая гвардия». За принятие соответствующего закона проголосовали 413 из 440 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Законом предусматривается предоставление дополнительного финансирования в 2010 году на приобретение 90% путевок «Артека» и 100% путевок «Молодой гвардии”.

Кроме того, закон определяет особенности правового режима имущества детских центров, которое закреплено за ними на праве хозяйственного ведения, и земельных участков, предоставленных им в постоянное пользование.

В законе будет предусматриваться, что путевки будут выдаваться льготно или бесплатно детям-сиротам, детям, лишенным родительской заботы, детям-инвалидам и из малообеспеченных или многодетных семей, детям военнослужащих, журналистов, шахтеров и др.

Закон устанавливает, что операции по реализации путевок для детей льготных категорий освобождаются от налога на добавленную стоимость.

Как сообщал УНИАН, руководство «Артека» заявляло, что в государственном бюджете Украины на 2009 год не предусмотрено финансирование на содержание центра. Кроме того, руководство «Артека» заявило о постоянных попытках захвата земель детского центра, рыночная стоимость которых составляет около 1 млрд. долларов.

30 января премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что правительство обеспечит функционирование «Артека» за счет перераспределения расходов на содержание Президента и его Секретариата.

31 января правительство одобрило изменения в государственный бюджет на 2009 год о выделении 60 млн. грн. на приобретение путевок в «Артек» и выделило из резервного фонда 35 млн. грн. на обеспечение центра.

Кроме того, Кабмин передал МДЦ «Артек» из сферы управления Государственного управления делами Президента в сферу управления Кабинета министров.

2 февраля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поддержал решение правительства о начале финансирования МТЦ «Артек», однако напомнил, что 27 ноября 2008 года он издал указ о функционировании и развитии МТЦ «Артек», согласно которому правительство должно было профинансировать лагерь в 2009 году. Как отметила пресс-секретарь главы государства Ирина ВАННИКОВА, указ не был выполнен своевременно, и на 2009 год правительство не предусмотрело средства на финансирование лагеря.

Пресс-секретарь Президента отметила, что, по мнению В.ЮЩЕНКО, справедливо было бы спасать лагерь всем ветвям власти. При этом она сообщила, что в настоящее время распределение средств на финансирование МДЦ происходит таким образом: 15 млн. грн. выделяет Секретариат Президента (Государственное управление делами – УНИАН), а остальные 45 млн. грн. финансируются из средств налогоплательщиков, то есть за счет дефицита госбюджета. По словам И.ВАННИКОВОЙ, по мнению Президента, «если власть действительно стремится помочь «Артеку», было бы логично распределить расходы в равных долях: по 20 млн. грн. от правительства, Верховной Рады и Президента».