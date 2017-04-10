Под МВД протестовали против заподозренного в связях с "ДНР" полковника полиции Голубана, есть задержанные (видео)

Задержаны как минимум 5 участников акции протеста против присутствия в рядах полиции командира роты специального назначения при ГУ НП в Донецкой области Юрия Голубана. Акция проходила под МВД, пишет на своей странице в Facebook нардеп Игорь Луценко.

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Задержанных повезли в Печерской райотдел. "Оказывается, один из участников написал баллончиком "ДНР" на рекламном стенде. Полиция использовала это как повод для задержания едва не всех участников", - говорится в сообщении Луценко.

По его словам, человека, который орудовал баллончиком, вообще не задержали. Нардеп также добавил видео с подробностями задержания:

Как сообщал УНИАН, 6 апреля Ходаковский выложил в Интернет видео, на котором рядом с ним и группой боевиков зафиксировано человека, похожего на Голубана.

Вскоре Аваков заявил, что служба внутренней безопасности МВД проверит командира роты специального назначения при ГУ Национальной полиции в Донецкой области Юрия Голубана на причастность к деятельности батальона террористов "Восток".