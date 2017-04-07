МВД проверит командира роты спецназа Голубана на причастность к деятельности батальона "Восток" - Аваков

Служба внутренней безопасности Министерства внутренних дел проверит командира роты специального назначения при ГУ Национальной полиции в Донецкой области Юрия Голубана на причастность к деятельности батальона террористов “Восток”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Северодонецке сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

“Мы вчера установили через специалистов центрального НГКЦ (Государственный научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр - УНИАН), видео смонтированное, не выдерживает никакой критики. Но это посеяло вопрос в обществе. Мы обратились в Генеральную прокуратуру Украины, Службу безопасности, чтобы они провели независимую проверку. Наша служба внутренней безопасности проведет параллельную проверку, в том числе выясняет, где находился в заявленное время наш офицер, чем он занимался”, - сказал Аваков.

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Он обратил внимание на то, что свои заявления по Голубану синхронно сделали народные депутаты от “Самопомочи” и экс-командир батальона террористов “Восток” Александр Ходаковский.

“Офицер Голубан готов пройти детектор лжи и готов предоставить всю информацию, которая интересует. А я спрашиваю у тех, кто обвиняет: а вы готовы?”, - подчеркнул Аваков.

По мнению министра, “странная синхронность действий” террориста Ходаковского и некоторых парламентариев - “это есть тот элемент гибридной войны”.

Как сообщал УНИАН, Голубан возглавляет подразделение полиции, который дежурил на блокпосту в Славянске, где вечером 14 марта произошел конфликт между правоохранителями и народным депутатом Владимиром Парасюком и сторонниками блокады ОРДЛО. В результате семеро полицейских получили телесные повреждения. Было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа). Позже того же дня под Краматорском полицейские со стрельбой в воздух задержали автоколонну с гражданами, которые перед этим прорвались сквозь блокпост в Славянск.

15 марта народные депутаты завели в сессионный зал Верховной Рады полицейских, с участием которых на Донетчине произошел инцидент с Парасюком и другими участниками торговой блокады ОРДЛО. После этого заместитель председателя ВР Оксана Сыроед закрыла заседание парламента. Однако полицейские, в частности Голубан рассказали депутатам, которые остались в зале, о конфликте с участием Парасюка.

Народный депутат Игорь Луценко обвинил Голубана в «убийстве наших бойцов под Карловкой», назвав полицейского сепаратистом. Голубан подал судебный иск к Луценко об опровержении недостоверной информации, защите чести, достоинства и деловой репутации.

В то же время президент Украины Петр Порошенко наградил Голубана орденом "За заслуги" III степени. «За весомый личный вклад в обеспечение правопорядка, защита конституционных прав и свобод граждан, образцовое выполнение служебного долга постановляю: наградить орденом «За заслуги» III степени Голубана Юрия Степановича, полковника полиции», - говорилось в указе.

6 апреля Ходаковский выложил в Интернет видео, на котором рядом с ним и группой боевиков зафиксировано человека, похожего на Голубана.

Того же дня фракция “Самопомич” выступила с требованием вызвать генпрокурора Юрия Луценко и председателя СБУ Василия Грицака в парламент по поводу расследования ситуации относительно Голубана. По словам народного депутата Егора Соболева, в интернете обнародовано видео, на котором якобы Голубан в 2014 году находился среди так называемых “бойцов” батальона “Восток”, “который состоял из предателей, прежде всего, с донецкой “Альфы”.

В Генеральной прокуратуре заявили, что проверка информации о якобы причастности к батальона боевиков “Восток” Голубана продолжается и ее окончательных результатов пока нет.