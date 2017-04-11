Открытие бутика van Laack в Киеве

У столичных мужчин появилось новое место для шопинга: 31 марта в шопинг-спейсе DN8 открылся бутик немецкого бренда van Laack. Он расположен на третьем этаже UBI Fashion Center, где на площади 180 квадратных метров есть все, что нужно для классического делового или повседневного мужского образа. Кроме всемирно известных мужских рубашек представлены пиджаки, брюки, трикотажные кардиганы, пуловеры, поло, аксессуары, галстуки и нижнее белье.

Главное преимущество нового бутика – индивидуальный подход к каждому клиенту. И это не просто стандартная фраза: здесь действует услуга индивидуального пошива рубашек от бренда van Laack.

Например, в бутике вам понравилась рубашка, но вы хотите, чтобы она сидела на вас идеально. Все, что для этого нужно, - сообщить консультанту о своем желании. С вас снимут все необходимые мерки на месте, после чего вы сможете выбрать ткань на свой вкус или даже скомбинировать несколько тканей для одной модели сорочки, заказать вышивку монограммы и проконтролировать все детали вплоть до типа воротничка. Дальше ваш заказ отправляют на мануфактуру van Laack в Германию. Там для вас шьют эксклюзивную рубашку, которую вы получите уже примерно через месяц. Разумеется, она будет безукоризненно сидеть по фигуре, а качество ни разу не заставит сомневаться в себе. Еще одно преимущество бутика – работа профессиональных консультантов, которые помогут подобрать цельный образ или любую вещь тем, кто еще не определился с выбором.

Справка: бренд van Laack – один из старейших в мире производителей мужской одежды премиум- класса. Он был основан еще в 1881 году: Генрих ван Лаак открыл в Берлине фабрику по производству мужских рубашек. На сегодняшний день компания представлена уже на пяти континентах Земли, по всему миру работает около ста фирменных магазинов. Особенность рубашек van Laack – запатентованные перламутровые пуговицы с тремя отверстиями вместо двух или четырех, изготовленные вручную.

Бутик van Laack открыт ежедневно в шопинг-спейсе DN8 с 12:00 до 21:00 по адресу улица Дорогожицкая, 8 (3-й этаж).