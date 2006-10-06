ЕБРР намерен инвестировать в нефтегазовый сектор Украины 600 млн. евро

Европейский банк реконструкции и развития намерен инвестировать в нефтегазовый сектор Украины около 600 млн. евро.

Об этом сообщил директор ЕБРР Жан ЛЕМЬЕР сегодня на пресс-конференции.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, в рамках данного инвестирования будет реализовано множество проектов, в первую очередь в сфере энергосбережения. В частности, инвестиции будут направляться на модернизацию котлов для систем отопления, усовершенствование компрессорных станций, установку газовых счетчиков, восстановление трубопроводов и т.п. При этом Ж.ЛЕМЬЕР отметил, что пока все эти проекты находятся на начальной стадии и необходимо провести серьезную подготовительную работу по их реализации.