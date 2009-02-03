Умер Павло Загребельный

Сегодня ночью умер выдающийся украинский писатель Павло ЗАГРЕБЕЛЬНЫЙ.

Об этом УНИАН сообщили в Союзе писателей Украины.

П.ЗАГРЕБЕЛЬНЫЙ родился 25 августа 1924 года в с. Солошино Полтавской области. Литературную деятельность начал в 50-х годах. На протяжении 60-70-х годов писатель создал большую часть своих романов, в частности, «День для прийдешнього» (1964); «Шепіт» (1966); «Добрий диявол» (1967); «Диво» (1968); трилогию «З погляду вічності» (1970); «Розгін» (Государственная премия СССР, 1980), роман из четырех книг: «Айгюль», «В напрямі протоки», «Ой крикнули сірі гуси», «Персоносфера»; «Левине серце», (продолжением «Левиного серця» стал роман «Вигнання з раю» (1985)); «Переходимо до любові» (1971); «Намилена трава» (1974); «Євпраксія» (1975); «Південний комфорт» («Вітчизна», 1984).

По его сценариям на Киевской киностудии им. А.П. Довженко сняты художественные фильмы «Ракеты не должны взлететь» (1965), «Проверено — мин нет» (1966), «Лавры» (1974), «Ярослав Мудрый» (1982).