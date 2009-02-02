НКРС планирует повысить плату за стационарные телефоны

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) предлагает повысить размер абонентской платы за услуги фиксированной телефонной связи.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

«Разработан проект предельных тарифов, который предусматривает изменение отдельных позиций прейскуранта, в частности, предлагается повысить размер абонентской платы за пользование телефонным аппаратом», – отмечается в сообщении.

Согласно решению НКРС от 28 января 2009 года № 1325, которым утвержден проект предельных тарифов на общедоступные телекоммуникационные услуги, планируется повысить абонентскую плату в городах и райцентрах: для населения и учреждений бюджетной сферы с поминутной оплатой разговоров – на 20%; для населения и учреждений бюджетной сферы без поминутной оплаты разговоров – на 15%; для других категорий пользователей – на 10%. В селах и поселках городского типа (для всех категорий пользователей) планируется повысить абонентскую плату на 10%.

Кроме того, как отмечается в сообщении НКРС, «предлагается дифференцировать размер абонентской платы и стоимости секунд разговора сверх установленного лимита для абонентов городов и райцентров с повременным учетом местных разговоров в зависимости от объема нетарифицированного времени. Все другие тарифы местной связи остаются без изменений».

В НКРС объясняют планируемое повышение тарифов тем, что «на протяжении последних лет услуги фиксированной местной телефонной связи являются убыточными для операторов телекоммуникаций, которые для компенсации убытков от местной связи применяют перекрестное субсидирование» за счет доходов от других видов деятельности, в частности, международной и междугородной телефонной связи, к которой принадлежат также услуги доступа к сетям подвижной (мобильной) связи.

Проект предельных тарифов размещен на официальном веб-сайте НКРС для общественного обсуждения.

«Новые предельные тарифы на общедоступные телекоммуникационные услуги будут введены в действие после их общественного обсуждения, согласования с заинтересованными органами исполнительной власти и государственной регистрации, в Министерстве юстиции Украины в установленном законодательством порядке», – говорится в сообщении НКРС.

Справка УНИАН. В настоящее время месячная абонентская плата за пользование основным телефонным аппаратом в городах и райцентрах составляет: для населения и бюджетных организаций – 19,58 грн. (без поминутной оплаты разговоров) и 13,70 грн. (с поминутной оплатой); для других организаций – 30,74 грн. (без поминутной оплаты) и 21,52 грн. (с поминутной оплатой).

Месячная абонентская плата за пользование основным телефонным аппаратом в селах и поселках городского типа составляет: для населения и бюджетных организаций – 9,10 грн. (без поминутноой оплаты разговоров) и 7,96 грн. (с поминутной оплатой); для других организаций – 14,30 грн. (без поминутной оплаты) и 12,52 грн. (с поминутной оплатой).