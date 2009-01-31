Мировые цены на нефть немного выросли
00:33, 31 января 2009Общество
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... до 41,68-45,48 долларов за баррель
Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 30 января на ведущих нефтяных биржах немного повысились.
Официальные цены нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки составили:
- в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 45,88 (+0,48) долл./барр.;
- в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 41,68 (+0,24) долл./барр.
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