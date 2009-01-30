Эксперт: разгневанные докеры в Ильичевске - не юные натуралисты

Президент «Центра системного анализа и прогнозирования» Ростислав ИЩЕНКО считает, что действия Министерства транспорта и связи Украины в Ильичевском морском торговом порту провоцируют социальный взрыв. Об этом он сказал в комментарии УНИАН, говоря о решении МТСУ об увольнении Геннадия СКВОРЦОВА с должности начальника Ильичевского МТП.

По словам Р.ИЩЕНКО, ситуацию, сложившуюся вокруг Ильичевского морского торгового порта, невозможно рассматривать вне общего политического контекста.

«Во-первых, с моей точки зрения, можно говорить о том, что подписание министром Иосифом ВИНСКИМ приказа об увольнении начальника порта Г.СКВОРЦОВА до окончания работы комиссии Главного Контрольно-ревизионного управления, а также в тот момент, когда пресса полна сообщениями о возможной скорой отставке самого И.ВИНСКОГО, как минимум, неэтично, а в худшем случае - ставит под сомнение легитимность как смещения предыдущего руководства (Ильичевского МТП), так и назначения нового», - говорит Р.ИЩЕНКО.

«Не в моей компетенции судить, хороший или плохой руководитель Г.СКВОРЦОВ и насколько обоснованны действия И.ВИНСКОГО, но в последнее время в прессе, помимо предположений о возможной скорой отставке министра транспорта, активно муссировалась и тема борьбы за контроль над ИМТП. Складываем два и два, и получаем информационную картину – уходящий министр, вопреки мнению трудового коллектива, при сомнительных основаниях меняет начальника», - отмечает Р.ИЩЕНКО.

По его словам, «хочет И.ВИНСКИЙ или нет, прав он или виноват, а выглядят его действия именно таким образом. Фактически министр, косвенно (возможно, из-за неумения работать со СМИ), подтверждает правоту своих оппонентов, на каждом углу кричащих о коррупции в Минтрансе».

По мнению президента «Центра системного анализа и прогнозирования», действия Минтранса провоцируют социальный взрыв в Ильичёвске.

«Судя по сообщениям СМИ, первые столкновения докеров (а это не юные натуралисты) с милицией уже произошли. Руководство Минтранса не захотело или не смогло донести до рабочих свою позицию. Коллектив порта доверяет своему начальнику и не верит в благие намерения Минтранса», - говорит эксперт.

Он отметил, что в другое время, это бы мало что значило, но сейчас в стране кризис. Социологи утверждают, что к уличным протестам готов каждый шестой гражданин Украины. Для примера, накануне «оранжевых событий» к протестам был готов только каждый двадцатый. «Фактически, - говорит Р.ИЩЕНКО, - мы находимся на грани стихийного социального взрыва, который может произойти в любое время в любом регионе или городе, а дальше не исключена цепная реакция. И остановить подобное развитие событий будет уже невозможно, поскольку при стихийном, а не организованном протесте, не с кем договариваться, нет чётких требований, нет штаба, есть только сметающий власти бунт «бессмысленный и беспощадный».

«Я бы сейчас не рисковал втягиваться в силовое противостояние с коллективом порта, как и любого другого крупного промышленного предприятия – это чревато непредсказуемыми последствиями не одного министра или его министерства, даже не для одного региона, а для всего государства», - подчеркнул Р.ИЩЕНКО.

Справка УНИАН. 29 января 2009 г. И.ВИНСКИЙ подписал приказ об увольнении Г.СКВОРЦОВА с должности начальника Ильичевского морского торгового порта.

Как уточнили в пресс-службе Минтранса, увольнение произошло по причине невыполнения Г.СКВОРЦОВЫМ условий контракта. В пресс-службе МТСУ также сообщили, что по результатам проверки Главного контрольно-ревизионного управления, во время руководства Г.СКВОРЦОВЫМ портом, убытки предприятия составили «сотни тысяч гривень» (при этом не уточняется, за какой именно период).

Сегодня, 30 января, состоялся митинг протеста работников ГП «Ильичевский морской торговый порт», в котором приняли участие 2800 человек. Этот шаг стал реакцией трудового коллектива на увольнение начальника ИМТП Г.СКВОРЦОВА и силовой захват предприятия, состоявшийся в 5:30 утра. Сотрудники порта приняли решение начать бессрочную забастовку.

В частности, они требуют смены руководства Госдепартамента морского и речного транспорта Министерства транспорта и связи, отмены приказа МТСУ от 29 января 2009 г. №86 об увольнении Г.СКВОРЦОВА, а также привлечения к ответственности лиц, виновных в происшедшем.