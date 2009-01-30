"Богдан" согласен освоить рынок вагонов метро

Коммунальное предприятие “Киевский метрополитен” подписало с корпорацией «Богдан» Меморандум о сотрудничестве.

Об этом сообщает пресс-служба “Киевского метрополитена”, отметив, что предприятие заинтересовано в появлении отечественных производителей современных вагонов метро, а корпорация «Богдан», в свою очередь, - в освоении производства вагонов метрополитена с целью выхода с этой продукцией на рынок.

По данным пресс-службы, стороны договорились способствовать друг другу в развитии отечественного вагоностроения, в частности, проводить технические консультации с привлечением специалистов других организаций с целью отработки технических требований на производство вагонов метрополитена, проводить консультации о привлечении средств других организаций, а также оказывать консультативную помощь производителю вагонов для проведения испытаний и сертификации вагонов.

Кроме этого, стороны договорились до марта с.г. разработать и подписать программу действий по реализацию данного Меморандума.

Справка УНИАН. В столичном метрополитене используются вагоны российского производства. В этом году на Сырецко-Печерской линии “Киевского метрополитена” начал курсировать новый современный поезд производства ОАО “Крюковский вагоностроительный завод” (г. Кременчуг), который два года проходил испытание в столичной подземке.