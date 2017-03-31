Львов завершит отопительный сезон 31 марта в связи с потеплением

04:01, 31 марта 2017
Общество
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Такое решение принято ввиду роста температуры воздуха.

flickr.com/photos/pricklypearbloom

Во Львове с 31 марта будет досрочно прекращен отопительный сезон в связи с потеплением.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, соответствующее распоряжение «О приостановке подачи теплоносителя для отопления с 31 марта» подписал городской голова Львова Андрей Садовый.

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Как информирует пресс-служба мэрии, такое решение принято с учетом роста температуры воздуха, с целью экономии энергоносителей и экономии средств горожан.

Как сообщили УНИАН в коммунальном предприятии «Львовтеплоэнерго», отопление заведений образования, здравоохранения и культуры, в случае необходимости, будет осуществляться на основании обращений их руководства.

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Теги: #Львов#отопление