СБУ ликвидировала шпионскую сеть "ЛНР"

Служба безопасности Украины ликвидировала в районе проведения АТО информаторскую сеть террористической организации «ЛНР», в состав которой входили четверо жителей Рубежного Луганской области.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

В частности, правоохранители задержали организатора «звена», который с помощью троих сообщников передавал боевикам данные о перемещении военной техники. Открыто уголовное производство по ч. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

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Задержанному объявлено о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В отношении троих подельников организатора информаторской сети террористов следственные действия продолжаются.