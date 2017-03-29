На Донетчине корректировщицу огня боевиков приговорили к 4,5 годам тюрьмы

Бахмутский городской суд вынес обвинительный приговор жительнице пгт Мироновский Бахмутского района Донецкой области за содействие в деятельности террористической организации «ДНР».

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, 45-летняя женщина с мая 2015 года систематически собирала для боевиков информацию о местах дислокации и перемещениях личного состава, военной техники сил АТО.

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«Также злоумышленница корректировала артиллерийские обстрелы позиций ВС Украины на Дебальцевском и Светлодарском направлениях», - говорится в сообщении.

Суд признал злоумышленницу виновной по части 1 статьи 258-3 Уголовного кодекса Украины и назначил ей наказание в виде лишения свободы на четыре с половиной года.