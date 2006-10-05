Глава Пенсионного фонда не исключает увеличения пенсионного возраста

Председатель правления Пенсионного фонда Борис ЗАЙЧУК не исключает возможного увеличения пенсионного возраста для граждан Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в четверг.

По словам Б.ЗАЙЧУКА, на сегодня в Украине насчитывается 14 млн. пенсионеров, из них около 2,4 млн. - работающие. «В некоторых районах численность пенсионеров составляет 80-85% работающих до пенсионного возраста, а есть сельские районы, где этот показатель составляет 100 и более процентов», - отметил министр.

Напомним, в настоящее время, согласно законодательству, пенсионный возраст в Украине определен: для женщин - 55 лет, для мужчин - 60 лет.