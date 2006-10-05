Погода на 6-10 октября

6 октября на территории Украины ожидается переменная облачность. В южных, Донецкой, Луганской областях и в Крыму - без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 21-26°, в Крыму до 29°. На остальной территории временами пройдет дождь, гроза, лишь в большинстве западных, а днем и в северных областях преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 15-20°; в Карпатах ночью 4-9°, днем 7-12°.

Об этом УНИАН сообщили в Укргидрометцентре.

7-8 октября в западных областях, Крыму, Приазовье, а 7 октября и в восточных областях сохранится переменная облачность, без существенных осадков. На остальной территории будет облачная погода с прояснениями, небольшие дожди, 7 октября местами в центральных областях, а 8 октября на севере Левобережья умеренные дожди. Температура в Крыму, Приазовье (7 октября и в восточных и Днепропетровской областях) ночью 10-15°, днем 18-23°; на остальной территории ночью 4-9° тепла, днем 13-18°; в Карпатах ночью 2-7° тепла, днем 9-14°. Ветер северо-восточный, 8 октября в западной части юго-восточный, 5-10 м/с.

9-10 октября - преимущественно без осадков, лишь в Одесской области, Закарпатье, в Карпатах, а 10 октября и на Прикарпатье пройдут небольшие дожди. Температура ночью 5-10°, в центральных областях 7-12°, днем 14-19°; в южной части ночью 10-15°, днем 17-22°.

В г. Киеве и области 6 октября ожидается переменная облачность. Ночью и утром временами дождь, местами гроза, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью около 10°, днем 16-18°; по области ночью 7-12°, днем 15-20°.

7-8 октября будет облачная погода с прояснениями. Небольшие дожди (8 октября местами). Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 13-18°.

9-10 октября - без осадков. Температура ночью 5-10° тепла, днем 14-19°.