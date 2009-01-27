Паводок в Западной Украине будет, но обойдется без катастрофы?

В Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций заверяют, что нынешние паводки в западных регионах Украины, в случае их возникновения, не нанесут такой значительный ущерб, как в прошлом году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявил заместитель министра по вопросам чрезвычайных ситуаций Валерий ТРЕТЬЯКОВ .

По его словам, после прошлогоднего катастрофического наводнения правительством был определен ряд мероприятий для предотвращения в будущем подобных трагедий, и на сегодня они выполнены на 90%.

“В случае такой воды, как была в прошлом году, таких последствий уже не будет”, - заверил В.ТРЕТЬЯКОВ. В то же время он добавил, что с другой стороны не может сказать, что их совсем не будет.

Заместитель министра обратил внимание на ситуацию во Львовской области, где лично принимал участие в ликвидации последствий наводнения, и где в ноябре 2008 года построили два польдера для аккумуляции паводковых вод. По его словам, сейчас есть все основания говорить о том, что и третий польдер будет готов своевременно. Каждый из этих польдеров будет принимать по 1,5-2 млн. кубометров воды при повышении ее уровня в реках.

Кроме этого, В.ТРЕТЬЯКОВ категорически отбросил упреки относительно отсутствия системы оповещения о стихийных бедствиях местных жителей в пострадавших в результате наводнения регионах. Он заверил, что каждый человек “знал о том, что идет такая вода”, а когда уже спасатели приходили в дома и спрашивали людей, почему они не эвакуируются, те отвечали, что надеются, может их “пронесет”.

Также заместитель руководителя МЧС подчеркнул, что для предотвращения значительных убытков граждан в регионах с высокой степенью риска возникновения наводнений необходимо страховать собственную жизнь и имущество.

Кроме того, В.ТРЕТЬЯКОВ подчеркнул исключительную важность принятия Государственной программы по предотвращению возникновения наводнений, которая до сих пор не разработана Государственным комитетом водного хозяйства.

Как сообщал УНИАН, 23-27 июля в 2008 г. на территории Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Тернопольской, Закарпатской и Винницкой областей произошло катастрофическое наводнение, в результате которого были подтоплены более 1 тыс. населенных пунктов, более 45 тыс. жилых домов, почти 64,9 тыс. га сельхозугодий. Стихия разрушила 593 автомобильных и 650 пешеходных мостов, 781,3 км автодорог и 159,4 км берегоукреплений.

Силами гражданской защиты были спасены более 5,3 тыс. человек, эвакуированы и отселены 29,5 тыс. жителей.

На данное время, по информации МЧС, практически все последствия этого стихийного бедствия ликвидированы.