Движение железнодорожного транспорта на станции Балаклея возобновлено – глава РГА
Ночью 23 марта в Балаклее загорелся и детонировал военный арсенал.
Движение железнодорожного транспорта на станции Балаклея в Харьковской области, которое было прекращено из-за взрыва боеприпасов на военных складах, возобновлено.
Об этом сообщил председатель Балаклейской районной государственной администрации Степан Масельский на своей странице в Facebook.
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«В 14-30 возобновлено движение поездов через станцию Балаклея», - написал Масельский.
Как сообщал УНИАН, ночью 23 марта в Балаклее загорелся и детонировало военный арсенал. В результате взрывов погибла одна женщина, еще несколько человек получили ранения.
Из Балаклеи и близлежащих сел эвакуировали около 20 тысяч человек.
До сих пор часть Балаклеи остается загрязненной взрывоопасными предметами. Туда запрещено возвращаться местным жителям.