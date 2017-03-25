Движение железнодорожного транспорта на станции Балаклея возобновлено – глава РГА

Движение железнодорожного транспорта на станции Балаклея в Харьковской области, которое было прекращено из-за взрыва боеприпасов на военных складах, возобновлено.

Об этом сообщил председатель Балаклейской районной государственной администрации Степан Масельский на своей странице в Facebook.

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«В 14-30 возобновлено движение поездов через станцию Балаклея», - написал Масельский.

Как сообщал УНИАН, ночью 23 марта в Балаклее загорелся и детонировало военный арсенал. В результате взрывов погибла одна женщина, еще несколько человек получили ранения.

Из Балаклеи и близлежащих сел эвакуировали около 20 тысяч человек.

До сих пор часть Балаклеи остается загрязненной взрывоопасными предметами. Туда запрещено возвращаться местным жителям.