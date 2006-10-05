Эксперты предупреждают об опасности глобального потепления
09:46, 05 октября 2006Общество
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В Мексике проходит международный форум
Участники международной конференции в мексиканском городе Монтеррей предупреждают об опасности последствий глобального потепления.
Как передает радио «Свобода», форум проходит на уровне министров энергетики и защиты окружающей среды.
По данным экспертов, даже если объем выбросов в атмосферу углекислого газа останется на сегодняшнем уровне, через тридцать лет человечеству будут угрожать постоянные сильнейшие наводнения, разрушительные ураганы и стремительная эррозия морских побережий.
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