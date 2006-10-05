Эксперты предупреждают об опасности глобального потепления

Участники международной конференции в мексиканском городе Монтеррей предупреждают об опасности последствий глобального потепления.

Как передает радио «Свобода», форум проходит на уровне министров энергетики и защиты окружающей среды.

По данным экспертов, даже если объем выбросов в атмосферу углекислого газа останется на сегодняшнем уровне, через тридцать лет человечеству будут угрожать постоянные сильнейшие наводнения, разрушительные ураганы и стремительная эррозия морских побережий.