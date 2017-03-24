В Минобороны опровергли информацию о существовании подземных складов на арсенале в Балаклее

В Министерстве обороны Украины опровергли слухи о том, что в Балаклее Харьковской области на территории военного арсенала якобы есть подземные склады боеприпасов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга заявил заместитель министра обороны Украины Игорь Павловский.

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«На данном арсенале подземных помещений нет», - заявил Павловский, добавив, что указанное хранилище – усиленного арочного типа.

Павловский отметил, что сегодня административная территория арсенала была очищена от взрывоопасных предметов.

Сейчас проводится дополнительная разведка уцелевших хранилищ.

«Сегодня административная территория очищена практически от взрывоопасных предметов, что дает возможность сконцентрировать личный состав для выполнения дальнейших задач. Непосредственно на арсенале очищаются дороги, проводится дополнительная разведка для проведения окончательной инвентаризации по уцелевшим объектам. Продолжается работа по локализации возможных мест возгорания», - отметил Павловский.

Как сообщал УНИАН, пожар на военном арсенале в Балаклее Харьковской области полностью погасили, идет ликвидация его последствий.

Ночью 23 марта в Балаклее на территории военного арсенала Минобороны возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.

Жертв среди военнослужащих не было, но под разрушенными конструкциями здания в Балаклее найдено тело погибшей женщины. Также ранения получили две женщины.

По данным ГСЧС, из Балаклеи и 9 близлежащих населенных пунктов, которые расположены в опасной 10-километровой зоне, были эвакуированы около 20 тысяч человек.