Кабмин расширил перечень машин, на которые можно ставить "мигалки"
Проблесковые маячки синего цвета разрешено использовать автомобилям НАБУ, Государственного бюро расследований, Государственной пограничной службы.
Правительство расширило перечень транспортных средств, которые могут использовать специальные звуковые и световые сигнальные устройства. Об этом говорится в постановлении № 176 от 22 марта, обнародованном на Правительственном портале.
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«Специальные звуковые и световые сигнальные устройства синего цвета могут устанавливаться при наличии разрешения, выданного уполномоченным органом Министерства внутренних дел с соблюдением установленных Министерством внутренних дел требований, исключительно на транспортных средствах, используемых для передвижения лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана, на транспортных средствах, которые используются Министерством внутренних дел, Национальной полицией, подразделениями безопасности дорожного движения Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах, Национальной гвардией, налоговой милицией, Службой безопасности, Главным управлением и подразделениями правительственной фельдъегерской связи Государственной службы специальной связи и защиты информации, военизированными формированиями, учреждениями исполнения наказаний и следственными изоляторами Государственной уголовно-исполнительной службы, Национальным антикоррупционным бюро, Государственным бюро расследований, Управлением государственной охраны, Государственной пограничной службой, подразделениями Государственной специальной службы транспорта, уполномоченными на проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на объектах национальной транспортной системы Украины, Государственной службой по безопасности на транспорте, бригадами экстренной (скорой) медицинской помощи, Оперативно-спасательной службой гражданской защиты, службой инкассации и перевозки ценностей Национального банка и банков Украины, подразделением ведомственной охраны Национального банка для выполнения оперативных задач», - говорится в документе.
Что касается специальных световых сигнальных устройств со световыми сигналами красного цвета, то они могут устанавливаться, как и раньше, только на транспортных средствах полиции.
"Специальные световые сигнальные устройства со световыми сигналами красного цвета могут устанавливаться как дополнительное оборудование исключительно на транспортных средствах патрульной полиции Национальной полиции и соответствующих подразделений Национальной полиции, на которые возложены обязанности по обеспечению безопасности дорожного движения", - говорится в документе.
Красные и синие "мигалки" правительство разрешило как полицейским, так и автомобилям Управления государственной охраны при сопровождении лиц, которых УГО охраняет, и на автомобилях лиц, которые охраняются. "Специальные световые сигнальные устройства со световыми сигналами красного, зеленого цветов могут устанавливаться как дополнительное оборудование исключительно на транспортных средствах соответствующих подразделений Национальной полиции и Управления государственной охраны, осуществляющих сопровождение лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана, или на транспортных средствах, используемых для передвижения таких лиц", - говорится в документе
Напомним, ранее перечень субъектов, имеющих право на установку спецсигналов, определялся указом президента Украины от 30 марта 2005 года № 567. Там, в частности, не было предусмотрено права на установление красных и зеленых спецсигналов на автомобили охраняемых лиц, только для автомобилей сопровождения из УДО.