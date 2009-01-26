По вопросам выплаты зарплаты теперь можно звонить в Минтруда

Министерство труда и социальной политики Украины 26 января 2009 года открыло „горячую линию” по вопросам выплаты заработной платы: 8 (044) 287-12-30.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минтруда.

Кроме того, в министерстве действует „горячая линия” по пенсионным вопросам: 8 (800) 500-39-20.

Как отметила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО на селекторном совещании с председателями областных государственных администраций по вопросам выплат зарплат и денежного содержания работников бюджетной сферы, по этому номеру люди могут позвонить и сообщить о задержках или невыплатах заработной платы, „чтобы реакция была мгновенной”. Премьер-министр также поручила председателям областных администраций открыть аналогичные „горячие линии” в своих регионах, которые должны начать работать уже из понедельника 26 января 2009 года.