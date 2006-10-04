Янукович и Онопенко обсудили финансирование судебной власти

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и Председатель Верховного Суда Украины Василий ОНОПЕНКО в ходе сегодняшней встречи обсуждали вопросы финансирования органов судебной власти в 2007 году.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета Министров Украины, в частности, рассматривался ход выполнения протокола по результатами встречи главы правительства с коллективом Верховного суда Украины, состоявшейся в сентябре. В.Онопенко высказался за увеличение объемов финансирования системы судопроизводства. Со своей стороны премьер-министр отметил, что правительство создаст соответствующие условия для того, чтобы судебная власть в Украине стала действительно независимой. „Не может судья годами не иметь собственной квартиры и жить в общежитии”, - сказал В.Янукович.

Во время встречи также речь шла о реформе судебной системы, в частности внесении соответствующих изменений в ныне действующее законодательство. В.Янукович и В.Онопенко договорились о совместных усилиях для принятия настоящих законодательных актов Верховной Радой.

Председатель Верховного Суда информировал премьер-министра о чрезмерной нагрузке на суды. По его словам, суды ежегодно рассматривают свыше 3 миллионов дел о дорожно-транспортных происшествиях. Достигнута договоренность о разработке и внесении изменений в действующее законодательство, которые позволят разгрузить суды, освободив от рассмотрения дел о мелких нарушениях правил дорожного движения.