В выборах патриарха РПЦ решающую роль может сыграть украинский фактор

В выборах патриарха Российской православной церкви решающую роль может сыграть "украинский фактор". Об этом пишет российская газета «Коммерсантъ» от 26 января 2009 г.

«Существенным при перераспределении голосов остальных кандидатов, считают в РПЦ, станет "украинский фактор". Число делегатов от Украинской православной церкви чуть меньше трети общего числа членов поместного собора. А сами кандидаты от УПЦ - митрополиты Киевский Владимир и Черновицкий Онуфрий - вчера набрали лишь по 10 голосов. За голоса украинских делегатов и может развернуться борьба фаворитов избирательной гонки. Причем переговоры, скорее всего, станут кулуарными: Архиерейский собор сделал сегодняшний день выходным, по сути, освободив его для предсоборных консультаций», - отмечается в статье.

Кроме того, поместный собор имеет право расширить шорт-лист кандидатов дополнительными фигурами (для этого им потребуется набрать более половины голосов выборщиков). По информации из аппарата РПЦ, четвертым кандидатом на патриарший престол станет именно украинский епископ. В случае если таковым окажется авторитетный на Украине митрополит Онуфрий, безоговорочная победа местоблюстителя - митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла - оказывается менее очевидной.

«Иными словами, церковные аналитики считают, что выборы патриарха не обойдутся одним туром. Причем возможен не только второй, но и третий тур», - говориться в статье.

При этом в церкви все же считают, что победа местоблюстителя, по сути, предопределена. Так, даже если он не получит "украинских" голосов, а часть голосов, отданных за других кандидатов, не вошедших в тройку, достанется митрополитам Клименту или Филарету, окончательного итога выборов, пусть и не со столь очевидным отрывом, это уже не изменит.

"Скорее всего, нынешний результат сохранится и на финише", - считает отец Владимир ВИГИЛЯНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, вчера, 25 января, Архиерейский собор Русской православной церкви избрал тайным голосованием трех кандидатов на пост патриарха РПЦ. Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл получил наибольшее количество голосов – 97. Митрополит Калужский Климент – 32, а Митрополит Минский и всея Беларуси Филарет – 16 голосов.

Среди остальных кандидатов – митрополит Коломенский Ювеналий, который получил 13 голосов, митрополит Киевский и всея Украины Владимир – 10 голосов, митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий – 10, митрополит Воронежский и Борисоглебский Сергий – 7, митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир – 4, митрополит Одесский и Измаильский Агафангел – 3 голоса.

Первые три кандидатуры будут рассмотрены Поместным собором. В Соборе принимают участие все архиереи РПЦ, которых насчитывается более 200, в том числе и несколько десятков иерархов, управляющих русскими приходами за рубежом.

Кандидат на патриарший престол должен быть старше 40 лет, иметь высшее церковное образование и опыт епархиального управления.

Вслед за Архиерейским собором, 27-29 января состоится Поместный собор с участием делегатов от клира, монашествующих и мирян, который уже назовет имя нового предстоятеля церкви. 1 февраля состоится божественная литургия с чином интронизации новоизбранного предстоятеля.

15-й предстоятель РПЦ Алексий ІІ скончался 5 декабря 2008 года в возрасте 79 лет, на 19-м году первосвятительского служения.