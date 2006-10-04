Александр Дубилет о планах ”Приватбанка”

Доля «ПриватБанка» на рынке студенческих карт составляет 40%

Доля КБ «ПриватБанк» на рынке студенческих карт составляет 40%. Об этом сообщил председатель правления КБ «ПриватБанк» Александр ДУБИЛЕТ во время сегодняшней онлайн пресс-конференции.

Отвечая на вопрос о возможном создании универсальной карточки, которая может быть как денежным счетом, так и студенческим билетом, предправления банка отметил, что реализация таких программ в Украине – перспектива 3-4 лет.

Справка УНИАН. На 1 сентября 2006 года КБ «ПриватБанк» выпустил 10,9 млн. пластиковых карт (34% общего количества карт, эмитированных украинскими банками). В сети обслуживания пластиковых карт банка работает 3 211 банкоматов (26% общего количества украинских банкоматов), 18 803 POS-терминалов (56% эквайринговой сети). Национальная сеть банковского обслуживания «ПриватБанка» включает 2 214 филиалов и отделений по всей территории Украины.

Через систему «Приват24» можно отправить заявку на получение кредитной карты

Через систему «Приват24» уже сегодня можно отправить заявку на получение кредитной карты. Об этом сообщил председатель правления КБ «ПриватБанк» Александр ДУБИЛЕТ во время сегодняшней онлайн пресс-конференции.

Как сообщается на сайте банка, в течение 1-3 дней после подачи заявки на кредитную карту менеджер сообщит клиенту о результатах ее рассмотрения. После того, как карта будет изготовлена (в течение 5 дней), с клиентом будут согласованы дата и время подписания договора и получения карты.

Для тех, кто не является клиентом «ПриватБанка», для получения кредитной карточки необходимо обратиться в одно из отделений банка.

Справка УНИАН. "Приват24" – система электронного банкинга. С помощью этой системы клиенты могут в режиме реального времени осуществлять контроль своих средств, а также проводить платежи со своего расчетного счета, пластиковой карты и т.п.

«ПриватБанк» до конца 2006 года планирует довести количество депозитных банкоматов до 50, в 2007 – удвоить их количество

«ПриватБанк» до конца 2006 года планирует довести количество депозитных банкоматов до 50, в 2007 году – удвоить их количество. Об этом сообщил председатель правления КБ «ПриватБанк» Александр ДУБИЛЕТ во время сегодняшней онлайн пресс-конференции.

В частности, о депозитных банкоматах А.ДУБИЛЕТ отметил: «О популярности пока сложно говорить. Эти машины стоят 20-30 тысяч долларов, их установка оправдана там, где есть реальная потребность в таких услугах – в пополнении счета, погашении кредита. Пока там, где они установлены, возле таких АТМ очереди, особенно в выходные».