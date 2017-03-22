Порошенко осудил ужасный теракт в Лондоне

Президент Украины Петр Порошенко осудил ужасный террористический акт в Лондоне.

Об этом глава государства сообщил в Twitter.

"Осуждаю шокирующее ужасное террористическое нападение на Вестминстерском мосту. Мои мысли с жертвами этого страшного акта и их семьями", - написал президент.

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Как сообщал УНИАН, по информации британского издания The Telegraph, очевидцы сообщили, что видели автомобиль, который врезался в периметр заграждения на Вестминстерском мосту и наехал на прохожих, оставив "десятки раненных". Водитель после инцидента побежал в сторону полицейских, охранявших здание британского парламента. Это произошло перед тем, как вооруженный мужчина с ножом напал на офицера полиции, после чего нападавшего застрелили.

В результате нападения пострадали, по меньшей мере, 20 человек, а погибли четверо.

Полиция Лондона считает нападение террористическим актом.