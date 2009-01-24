Нацбанк обвинил Нафтогаз в подрыве валютного рынка

НАК «Нафтогаз Украины» купил вчера на валютном рынке 15 млн. долл. по цене 8,50 грн. за доллар, что негативно повлияло на ситуацию на валютном рынке.

Об этом в эфире телеканала «Украина» заявил исполнительный директор НБУ по экономическим вопросам Игорь ШУМИЛО.

По его словам, при том, что официальный курс НБУ составляет 7,7 грн. за долл., «Нафтогаз» дал «негативный сигнал» на валютный рынок.

«Он (НАК «Нафтогаз») вышел и изменил тот тренд, который в последние дни реализовывался», - сказал И.ШУМИЛО.

В ответ на это заявление первый заместитель главы НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО сообщил, что НАК «Нафтогаз» должен не позже понедельника, 26 января, выплатить по решению Лондонского международного суда 30 млн. долл. При этом он не уточнил, кому и за что.

В случае неуплаты этой суммы в установленный срок, отметил, представитель НАК, компании придется выплатить еще 40 млн. долл. штрафных санкций.

И.ДИДЕНКО отметил, что суд в Лондоне длился 4 года. Также, по его словам, НАК «Нафтогаз Украины» пытался отсрочить уплату суммы, однако этого сделать не удалось.

Кроме того, исходя из заявления И.ДИДЕНКО следует, что о крайнем сроке выплаты 30 млн. долл. стало известно сегодня.

«По регуляции Национального банка для того, чтобы приобрести валюту сегодня, мы должны были сделать заявку вчера, однако сегодня представители «Нафтогаза» попытались объяснить ситуацию и сделать заявку сегодня, однако этого сделать не удалось. Поэтому мы вышли на общий рынок и вынуждены были купить валюту по тому курсу, который был», - сказал И.ДИДЕНКО.

В свою очередь премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, присутствовавшая на программе, заявила, что Нацбанк просто отказался продать валюту «нормально, так как это нужно – без выхода на рынок». «Просто отказался и вынудил НАК «Нафтогаз» идти на рынок, а там – рыночная цена, которую создал Национальный банк», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.