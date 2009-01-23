В Днепропетровске найден застреленным подполковник милиции
10:52, 23 января 2009Общество
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Мамаю было 45 лет
22 января около 21.25 в Амур-Нижнеднепровском районе Днепропетровска был найден застреленным подполковник милиции, заместитель начальника Бабушкинского райотдела милиции города Олег Мамай.
Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей УМВД в Днепропетровской области.
Тело 45-летнего О.Мамая в служебной одежде было обнаружено на территории гаражного кооператива "Араратский" с шестью дробовыми ранениями грудной клетки.
Во время проведения осмотра с места преступления были изъяты 2 стреляные гильзы к охотничьему ружью 12-го калибра. Обстоятельства выясняются.
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