Украина готова участвовать в строительстве АЭС в Белоруссии

Украина готова участвовать совместно с Россией в строительстве АЭС в Белоруссии. Об этом сообщила журналистам заместитель министра топлива и энергетики Наталья Шумкова. Она напомнила о существовании украинско-российской совместной группы по сотрудничеству в строительстве АЭС в третьих странах. "Украина могла бы участвовать и на стадии проектирования, и при поставках отдельного оборудования", - сказала замминистра.

При этом председатель Государственного комитета ядерного регулирования Украины Елена Миколайчук сообщила, что комитет окажет поддержку регулирующему органу Белоруссии в сопровождении проекта. "Регулирующий орган Белоруссии в прошлом году обратился к нам с предложением о сотрудничестве, мы согласились. В настоящее время планируем совместные мероприятия", - сказала она. По словам Е.Миколайчук, в этом процессе также участвует Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия договорились в течение I квартала 2009 г. подписать межправительственное соглашение о мирном использовании атомной энергии. Как сообщает пресс-служба госкорпорации "Росатом", соответствующая договоренность была достигнута по итогам встречи в Минске главы "Росатома" Сергея Кириенко и первого вице-премьера Белоруссии Владимира Семашко.

Подписание этого соглашения открывает сторонам возможность перейти к прямым переговорам по контракту по сооружению первой белорусской АЭС на условиях "под ключ".

Мощность первой белорусской АЭС должна составить 2 тыс. МВт. Предполагается, что ввод АЭС позволит заместить в топливном балансе Белоруссии около 5 млрд куб. м природного газа. Первый энергоблок белорусской АЭС мощностью 1 тыс. МВт должен быть построен к 2016 г., второй, такой же мощностью, - к 2018 г.

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