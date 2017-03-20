РосСМИ утверждают, Украина разрешила въезд певице Самойловой для участия в Евровидении-2017

Украина якобы разрешила въезд на территорию страны для участия в Евровидении-2017 российской певице Юлии Самойловой. Об этом сообщил пропагандистский Первый канал, который выбрал для участия в конкурсе участника от России.

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По информации канала, в конце минувшей недели делегация якобы получила подтверждение от Украины.

Как сообщал УНИАН, по информации российского Первого канала, от России на Евровидение-2017 в Киев должна поехать певица Юлия Самойлова.

По данным СМИ, Самойлова в июне 2015 года принимала участие в гала-концерте "Мир спорта и добра" в оккупированном Россией Крыму. Эту информацию уже подтвердили в Кремле.

13 марта руководитель Управления взаимодействия со СМИ и общественностью СБУ Елена Гитлянская заявила, что спецслужба примет взвешенное решение о въезде на территорию Украины Самойловой.