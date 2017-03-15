Украина разрешит въезд россиянке Самойловой для участия в Евровидении - росСМИ

Об этом «Известиям» заявили организаторы Евровидения. Информацию подтвердили и источники в украинском комитете конкурса.

Отмечается, что тот факт, что певица, возможно, находится в черном списке Киева, никак не скажется на ее пребывании в Киеве. "Это означает, что на время проведения музыкального конкурса в украинских стоп-листах появятся исключения", - сказано в сообщении.

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Европейский вещательный союз с июня прошлого года ведет переговоры с властями Украины по вопросам безопасности конкурсантов. В частности, речь идет о том, чтобы на время проведения «Евровидения-2017» в Киеве все исполнители, даже те, которые находятся в черных списках, могли беспрепятственно въехать на территорию Украины и принять участие в конкурсе. Сообщается, что в ЕВС считают, что "Украина должна подчиняться общепринятым нормам и не создавать проблем для участников из других стран".

"ЕВС полностью понимает и уважает законы Украины. И этот вопрос (участия Юлии Самойловой, - ред.) должен решаться властями страны. С Киевом у нас ведется очень продуктивный диалог с июня прошлого года. Как и предполагает регламент песенного конкурса «Евровидение», мы надеемся, что Киев найдет решение для того, чтобы каждая делегация из любой страны могла приехать в Украину и принять участие в мероприятии", — заявил исполнительный директор конкурса Йон Ола Санд.

При этом источник в украинском комитете «Евровидения» рассказал, что любые запреты, которые могут распространяться на российскую участницу, на время песенного конкурса будут приостановлены.

"Все участники «Евровидения» приедут в Киев и будут наслаждаться всей красотой мероприятия", — сказал источник.

Как сообщал УНИАН, 13 марта руководитель Управления взаимодействия со СМИ и общественностью СБУ Елена Гитлянская заявила, что спецслужба примет взвешенное решение о въезде на территорию Украины Самойловой.

«В ответ на многочисленные запросы журналистов по поводу Юлии Самойловой хочу подчеркнуть: СБУ изучит вопрос и примет взвешенное решение относительно ее въезда на территорию Украины. Подчеркиваю, наша позиция будет основываться исключительно на нормах украинского законодательства и в интересах национальной безопасности. О результатах мы сообщим дополнительно», - подчеркнула Гитлянская.

По данным СМИ, Самойлова в июне 2015 года принимала участие в гала-концерте «Мир спорта и добра» в оккупированном Россией Крыму. Эту информацию уже подтвердили в Кремле.