Центр Львова заблокировали сотни 20-тонных фур

Сегодня грузовые автоперевозчики Львовской области начали предупредительную акцию протеста против «бездеятельности государства в поддержке перевозчиков».

Как передает корреспондент УНИАН, утром 70 грузовиков - участников протестной акции курсировали по кругу по объездной дороге трассы Киев-Чоп возле Львова. Они не перекрывали движение транспорта и озвучивали свои требования.

Начиная с 13.00, двадцатитонные фуры начали съезжаться на улицу Богдана Хмельницкого во Львове, где в эти минуты уже собралось более сотни грузовых фур частных перевозчиков. К ним продолжают присоединяться перевозчики из районов области.

«Перевозчики протестуют против бездеятельности государства в поддержке перевозчиков, ведь люди взяли множество кредитов под залог машин, земли, недвижимости. Банки, вопреки законодательству, поднимают процентные ставки, не дают отсрочки по выплатам по кредиту, есть проблемы с визами. Из-за колебаний курса доллара рентабельность автоперевозчиков равняется нулю", - заявил УНИАН председатель Ассоциации грузоперевозчиков Львовской области Сергей ЧЕПУРНЫЙ.

По его словам, "мы требуем, чтобы государство немедленно вмешалось в ситуацию. Еще 12 декабря прошлого года свои требования мы направили Президенту Украины, Кабинету Министров Украины, Министерству иностранных дел, главе Нацбанка, а также председателям Львовской ОГА и городского совета Львова. Никакой реакции!».

По словам С.ЧЕПУРНОГО, участники акции протеста не намерены перекрывать движение автотранспорта, однако «пока что не видят никакой реакции со стороны областных и городских властей Львова на массовую акцию перевозчиков, которая с объездной дороги переместилась во Львов».

Участники акции говорят, что готовы прибегнуть к бессрочной акции протеста, если власти не прислушаются к их требованиям.

Сегодняшняя предупредительная забастовка перевозчиков во Львове будет продолжаться до 17.00.