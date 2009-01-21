Мировые цены на нефть изменились разнонаправленно

Итоги торгов на ICE и NYMEX

Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 20 января 2009 г. на ведущих нефтяных биржах изменились разнонаправленно. Официальные цены нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки составили: - в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 43, 62 (-2,95) долл./барр.; - в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 38,74 (+2,23) долл./барр.

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