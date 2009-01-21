Мировые цены на нефть изменились разнонаправленно
01:17, 21 января 2009Общество
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Итоги торгов на ICE и NYMEX
Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 20 января 2009 г. на ведущих нефтяных биржах изменились разнонаправленно.
Официальные цены нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки составили:
- в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 43, 62 (-2,95) долл./барр.;
- в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 38,74 (+2,23) долл./барр.
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