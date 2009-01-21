Фондовые биржи США встретили нового Президента обвалом индексов

Торги на американских фондовых биржах 20 января, в день вступления в должность нового Президента страны, закрылись резким снижением основных показателей:

- индекс Dow Jones потерял 4,01 процента и закончил сессию на отметке в 7949,09 пункта;

- высокотехнологичный Nasdaq опустился на 5,78 процента до 1440,86 пункта;

- показатель широкого рынка S&P 600 - на 5,28 процента до 805,22 пункта.

Падение биржевых показателей, отмечают эксперты, связано с обвалом акций крупнейших банковских учреждений США. Так, акции банков Citigroup, Bank of America и JPMorgan Chase подешевели на 19, 28 и 20 процентов соответственно, что, в свою очередь, вызвало опасения инвесторов относительно возможной национализации всего банковского сектора страны.

Лента.ру