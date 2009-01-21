Ющенко: документы на нефтепровод Одесса-Броды готовы для Евросоюза

В ближайшее время в Брюсселе будет представлено технико-экономическое обоснование нефтепровода «Одесса-Броды».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на пресс-конференции в Чернигове.

В частности, В.ЮЩЕНКО отметил, что в ближайшие недели в Еврокомиссии будет представлен соответствующий проект.

Также Президент сообщил, что до апреля должны быть согласованы объемы поставок нефти, завершен поиск потенциальных структур по наполнению нефтепровода.

«То есть выходим на финальную прямую», - сказал Президент.