В авто председателя Высшего хозсуда нашли обгоревший труп
17:20, 20 января 2009Общество
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Машина была в огне
Сегодня утром под Киевом, возле пгт Пролиски, в автомобиле, который зарегистрирован на председателя Высшего хозяйственного суда, был найден обгоревший труп неизвестного человека.
Как сообщили УНИАН в ЦОС ГУ МВД Украины в г.Киеве, автомобиль также пострадал от огня. Он был обнаружен в таком состоянии около 8-и часов утра.
Проводятся экспертизы по установлению причин, приведших к возникновению пламени в автомобиле, и лица, находившегося в нем на заднем сидении.
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