В авто председателя Высшего хозсуда нашли обгоревший труп

Сегодня утром под Киевом, возле пгт Пролиски, в автомобиле, который зарегистрирован на председателя Высшего хозяйственного суда, был найден обгоревший труп неизвестного человека.

Как сообщили УНИАН в ЦОС ГУ МВД Украины в г.Киеве, автомобиль также пострадал от огня. Он был обнаружен в таком состоянии около 8-и часов утра.

Проводятся экспертизы по установлению причин, приведших к возникновению пламени в автомобиле, и лица, находившегося в нем на заднем сидении.