Бжезинский: потери России в газовой войне большие

Российская Федерация в газовом споре с Украиной стратегически больше утратила, чем Украина, поскольку не смогла добиться давления стран Евросоюза на украинцев для послабления их позиции.

Такое мнение высказал газете New York Times бывший председатель Совета национальной безопасности США Збигнев БЖЕЗИНСКИЙ.

«В дальнейшей перспективе в большем проигрыше являются россияне. То, что сделала РФ, не было против Европы как таковой, а против Украины с надеждой, что европейцы объединятся против нее», - сказал он.

З.БЖЕЗИНСКИЙ отметил, что в газовом споре Москвы и Киева решалась стратегическая, а не финансовая проблема.

«Россияне надеялись, что европейцы сильно нажмут на Украину и дадут понять, что могут не учитывать ее позиции», - сказал З.БЖЕЗИНСКИЙ.

«Не получилось так хорошо, как надеялись», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Украина и РФ 19 января договорились о возобновлении поставок газа, прекращенных 1 января для украинцев и с 7 января, - для стран Европейского Союза.

Стороны подписали 10-летний контракт на поставки газа, который предусматривает для Украины переход на рыночную формулу цены газа, а для РФ увеличение ставки транзита.

Киев согласился сохранить для россиян льготную ставку транзита на газ в 2009 году на уровне 1,7 доллара за тысячу кубометров в обмен на 20% скидку на газ в текущем году.