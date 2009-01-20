В Киев прилетели эвакуированные из Сектора Газа 25 граждан Украины
11:43, 20 января 2009Общество
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7 женщин и 18 детей
Сегодня в 11.07 в аэропорт „Борисполь” авиарейсом Каир-Киев прибыли эвакуированные из Сектора Газа 25 граждан Украины - 7 женщин и 18 детей.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, в аэропорту граждан Украины встречали представители МИД, в частности, директор Департамента консульской службы Сергей ПОГОРЕЛЬЦЕВ и представители консульского отдела в аэропорту „Борисполь”.
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