В Одессе открыта первая в городе полицейская станция

В Одессе сегодня открыта первая в городе полицейская станция.

Как передает корреспондент УНИАН, станция расположена в Малиновском районе Одессы – на пересечении улиц Химической и Пестеля.

Место размещения первой станции выбрано с учетом того, что это самый проблемный микрорайон Одессы.

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Полицейская станция оснащена необходимым оборудованием, техникой, специальными мониторами и мебелью. Пункт оборудован мобильной и интернет-связью, установлено около 20 камер видеонаблюдения для постоянного мониторинга ситуаций на оживленных перекрестках.

Как отметил начальник главного управления Нацполиции Одесской области Дмитрий Головин, с целью оперативного реагирования на все заявления граждан сотрудники полиции будут нести службу в данном районе 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Планируется, что в Одессе будет открыто 10 таких станций. По словам Головина, в зависимости от материалов и оснащения одна станция обходится, в среднем, в 200 тыс. грн.