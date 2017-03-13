У православных началась третья неделя Великого поста

Православная Церковь в эти дни напоминает верующим о страданиях и смерти Иисуса Христа, чтобы укрепить постящихся и дать возможность глубже понять смысл воздержания.

Как сообщает "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон", поклонение Животворящему Кресту начинается в субботу, 18 марта. Во всех церквях Крест выносят на середину храма под пение тропаря: «Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и святое Воскресение Твое славим».

Воскресение и следующая за ней неделя (седмица) называются Крестопоклонными. Поклонение Кресту продолжается до пятницы, 24 марта, когда его возвращают в алтарь.

Крест – символ искупительной смерти Христа, также это символ Воскресения, которое открыло путь в рай всем, кто готов следовать за Господом.

Части Креста, на котором был распят Спаситель, сохранились в афонских монастырях Ватопед, Дионисиат, Зограф, Каракал, Филофей, Симонопетра, Пантократор, Ставроникита, Григориат, Эсфигмен и монастыре Святого Павла.

В обители Ксиропотам находится самая большая в мире частица Креста с отверстием от гвоздя и еще один фрагмент святыни.

В Великой лавре фрагменты святыни находятся в кресте, который святому Афанасию подарил греческий император Никифор Фока. Крест инкрустирован драгоценными камнями и хранится в золотом ковчеге.

Как сообщает "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон", на третьей неделе Великого поста, в этом году, 18 марта - родительская суббота. В этот день во всех храмах звучат особые молитвы об умерших, в которых Церковь просит, чтобы Господь простил им грехи и воскресил в жизнь вечную. Читаются молитвы о прощении "вольных и невольных прегрешений верою преставившихся человек и вечном их упокоении со святыми".

"Усопшим молитва нужна больше, чем живым, потому что для живых ещё есть надежда покаяния. И Бог хочет, чтобы были люди, которые просят Его об усопших, потому что окончательный Суд ещё не произошёл", - говорил великий афонский подвижник преподобный Паисий Святогорец.