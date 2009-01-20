Памятник Карлу XII поставят там, где разбили шведскую армию

Памятник шведскому королю Карлу XII в Полтавской области будет установлен вблизи пгт. Светлогорское Кобеляцкого района.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Полтавской областной государственной администрации Валерий АСАДЧЕВ на аппаратном совещании 19 января.

По его словам, руководство ОГА договорилось о том, чтобы в этом районе построить "целый комплекс, мемориал" и там поставить на острове памятник шведскому королю.

При этом губернатор раскритиковал позицию властей Полтавы, которые не поддерживали инициативу установки этого памятника в Полтаве.

По словам В.АСАДЧЕВА, Полтава таким образом потеряла возможность расширить «представительство исторических фигур» в туристическом центре. По его мнению, это не будет содействовать увеличению притока гостей, следовательно, и экономической выгоде.

Теперь памятник королю хотят поставить в 100 км от города, на том месте, где отступающие от Полтавы остатки шведской армии при попытке переправиться через Днепр были окружены конницей под командованием Александра Меньшикова и взяты в плен.