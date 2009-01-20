В 9.00 Газпром возобновит транзит газа в Европу через Украину

"Газпром" возобновит транзит газа в Европу через Украину сегодня в 10.00 мск (9.00 по киевскому времени).

Как сообщает РИА «Новости», по словам официального представителя "Газпрома" Сергея КУПРИЯНОВА, "в 4.00 утра была дана команда, транзит начнется в 10.00 утра".

Он пояснил, что команды на подготовку к началу транзита в 4.00 утра были даны главой "Газпрома" Алексеем МИЛЛЕРОМ и главой "Нафтогаза" Олегом ДУБИНОЙ из центрального производственно-диспетчерского департамента "Газпрома".

С.КУПРИЯНОВ добавил, что А.МИЛЛЕР и О.ДУБИНА дали своим специалистам указания на согласование всех параметров возобновления транзита. Он отметил, что, в конечном итоге, Россия возобновит транзит газа по всем направлениям.

Как сообщалось, Россия и Украина с конца декабря 2008 года не могли договориться об условиях поставок газа на Украину и его транзита в страны Европы.

Россия 7 января полностью прекратила поставки газа через Украину. В результате многие европейские страны, прежде всего в Восточной Европе, столкнулись с трудностями в обеспечении бытовых и промышленных потребителей газом и вынуждены были отключать дома от отопления и останавливать производства.

Документы о поставках газа в Украину и его транзите через территорию Украины были подписаны 19 января в Москве.