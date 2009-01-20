Конфликт России и Украины показал: пора принимать Турцию в ЕС

Евросоюз должен ускорить переговоры о принятии Турции в свой состав, поскольку газовый кризис между Россией и Украиной усилил роль Турции как будущего энергетического партнера ЕС. Такое мнение высказал председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу после встречи с турецким премьер-министром Реджепом Тайипом Эрдоганом. По словам Ж.М.Баррозу, европейские граждане могут быть заинтересованы в "хорошем сотрудничестве (с Турцией) по энергетическим вопросам".

В свою очередь премьер Турции заверил, что его страна готова играть ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности Европы. При этом Р.Т.Эрдоган заявил, что Анкара осознает сопряженную с этим ответственность и не намерена использовать газовый транзит как политическое оружие.

Турция начала переговоры о вступлении в ЕС в 2005 г. Брюссель и Анкара определили 35 направлений, по которым Турция обязалась работать для подготовки своего членства в Евросоюзе. К настоящему времени, однако, для переговоров открыты лишь 10 из 35 блоков, поскольку ЕС недоволен ситуацией с демократическими правами в Турции и отношениями между Турцией и Кипром. Анкара не признает Республику Кипр, входящую в ЕС, и отказывается открыть морские и воздушные порты для торговли с Кипром.

Евросоюз надеется, что газопровод "Набукко", который должен пройти через территорию Турции, уменьшит зависимость европейских стран от российского газа и действующих транзитных маршрутов. "Набукко" - проектируемый магистральный газопровод протяженностью 3,3 тыс. км в обход России из Центральной Азии в страны Евросоюза, прежде всего в Австрию и Германию. Его проектная мощность - 26-32 млрд куб. м газа в год. Первая фаза строительства газопровода "Набукко" начнется в 2010 г., вторая должна стартовать до конца 2014 г.

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